İsrail Ordusu Askerlere Dava Kapatma Kararı Aldı

İsrail ordusu, bugün Askeri Başsavcı Itay Ophir’in Sde Teiman davasında beş İsrailli askerin yargılanmasına ilişkin iddianameyi iptal ettiğini açıkladı.

İSRAİL ASKERLERİNİN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ

Kanal 12, askeri savcılığın elinde bulunan görüntülerde, İsrail askerlerinin bir Filistinli esiri tecavüz ederken etrafını sardığını ve gözaltı merkezindeki kameralardan gizlenmeye çalıştıklarını ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından askerler hakkında “işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi” gibi çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatıldığı ve dokuz askerin gözaltına alındığı belirtilmişti. Temmuz 2024’te, aşırı sağcı bir grup gözaltı merkezinin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlemişti.

ASKERLERİ KORUMAK İÇİN BASKIN

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, milletvekillerinin de aralarında bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın düzenlemişti. Yargılama süreci devam ederken, tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasıyla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, Kasım 2025’in başında gözaltına alınmış ve soruşturma süreci başlatılmıştı.