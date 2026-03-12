İstanbul’da 240 Kiloluk Obezite Hastası İçin Acil Müdahale

istanbul-da-240-kiloluk-obezite-hastasi-icin-acil-mudahale

İstanbul’da 240 kilogram ağırlığında bir obez hastası, evinin yedinci katından vinçle indirilerek hastaneye götürüldü. Bugün sabah saatlerinde, Sultangazi’de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz’ın ayaklarında his kaybı olduğu ve hareket edemediği bildirildi. İhbar üzerine Sultangazi 7 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi adrese yönlendirilerek acil müdahalede bulunuldu.

OBEZ HASTA İÇİN ÖZEL AMBULANS SEVK EDİLDİ

Maaz’ın morbid obez olduğu tespit edildiğinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından obez hastalar için özel olarak tasarlanmış ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede, Maaz’ın solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen satürasyonunun düşük olduğu belirlendi. Bu durumda hastanın acil bir şekilde hastaneye kaldırılmasına karar verildi.

Tahliye Çalışmaları İtfaiye ve AFAD ile Desteklendi

Ağırlığı 240 kilogramı bulan Ayşe Maaz’ın, yedinci katta bulunan dairesinden çıkartılmasının zorluğu nedeniyle ek destek ekipleri görevlendirildi. Bu kapsamda Sultangazi 8 No’lu ASHİ ekibi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olay yerinde yer aldı. Tahliye çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri ve AFAD da desteğe katılarak süreci kolaylaştırdı. Ekipler, Maaz’ın bulunduğu odanın penceresini sökerek, sepetli vinçle sağlık ve kurtarma personelinin yedinci kata ulaşmasını sağladı. Koordine bir şekilde yürütülen bu çalışma sonrasında, hastanın sedyeye alınması gerçekleştirildi ve sepetli vinç platformuna yerleştirildi.

Hayati Bulguları Sürekli İzlendi

Vinç yardımıyla kontrollü bir şekilde aşağıya indirilen Maaz, ambulansa alınarak tedavi için hastaneye sevk edildi. Tahliye işlemi süresince sağlık ekiplerince hastaya oksijen desteği verildi ve hayati bulguları sürekli olarak takip edildi. Maaz, ileri tetkik ve tedavi süreci için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yönlendirildi. Bu operasyon, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İl Ambulans Servisi Başhekimliği, UMKE, Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, Sultangazi Belediyesi ve mahalle muhtarlığının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

