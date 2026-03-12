Kırtasiye Sektörü AB’nin Made in EU Fırsatlarını Takip Ediyor

Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin kırtasiyeci, Avrupa Birliği’nin kamu alımlarında Avrupa üretimini teşvik eden “Made in EU” yaklaşımını dikkatle izliyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği ilişkisi sayesinde bu durumun Türk üreticilerine yeni imkanlar sunabileceğini ifade ediyor. Avrupa ile kuvvetli ticari bağlantılara sahip olan kırtasiye sektörü, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği sayesinde Avrupa üretim ekosisteminin doğal bir bileşeni haline gelebileceğini vurguluyor.

AB’NİN YENİ ADIMI KİRTASİYE SEKTÖRÜ İÇİN FIRSAT SUNUYOR

AB Komisyonu tarafından tanıtılan Sanayi Hızlandırıcı Yasa çerçevesinde, kamu alımları ve destek programlarında Avrupa’da üretilen ürünlere belirli oranlarda öncelik vermek hedefleniyor. Özellikle çelik, alüminyum, çimento, otomotiv ve temiz teknoloji gibi stratejik sektörlerde Avrupa’da üretim şartı aranması bekleniyor. Bu uygulamanın, Avrupa’daki üretim kapasitesini artırması ve düşük karbonlu teknolojilere olan talebi yükseltmesi maksadı taşıdığı ifade ediliyor. Türkiye kırtasiye sektörü ise, güçlü üretim altyapısı ve Avrupa pazarına olan yakınlığıyla önemli bir tedarik merkezi olma potansiyeline sahip.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GÜVENLİ ÜRÜN HEDEFİ

Türkiye kırtasiye sektörü, son yıllarda hem dijital dönüşüm hem de ürün güvenliği alanında dikkate değer bir değişim sürecinden geçiyor. Fiziki mağazaların önemini koruduğu sektörde, e-ticaretin büyümesiyle çevrimiçi ve fiziksel kanallar arasında iş birliği gözler önüne seriliyor. Bilhassa çocuk ürünlerinde güvenli ürün ve uzman yönlendirme, tüketici tercihlerini etkileyen kritik faktörler arasına giriyor. Sektörde güvenli ürün anlayışının güçlendiği verilerle destekleniyor ve bu oran yüzde 99,33 seviyesine ulaşıyor. Dernek, güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimserken, dijitalleşme ve ihracat kapasitesini artırıcı adımlar atmaya devam ediyor.

TÜKİD’İN ROLÜ VE HEDEFLERİ

“Made in EU” yaklaşımının nihai şekli, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilecek müzakerelerin ardından netleşecek. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), 1985 yılında sektördeki deneyimli isimler tarafından kurulmuş olup, Türkiye genelinde kırtasiye sektörünü temsil eden ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşımaktadır. Dernek, kuruluşundan bu yana sektörün gelişimine liderlik ediyor ve mesleki standartlarını ticaret ahlakı, tüketici güvenliği, açık fikirlilik ve sektörün geleceğini planlama gibi dört temel değer üzerine inşa ediyor. Bugün TÜKİD, yaklaşık 500 üyesi aracılığıyla 500’den fazla firmayı temsil ediyor. Üye yapısı, sektörün tüm ürün gruplarını kapsıyor ve sektörün geleceğine dair geniş bir perspektif sağlıyor.