Mersin’de Aşevinde Yabancı Madde Skandalı Yaşandı

Mersin’de Yaşanan Şok Olay

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde dağıtılan kavurmada mikroçip tespit edildi. Gerçekleştirilen DNA analizleri, yemeğin, Adana Hipodromu’nda yarışmış olan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı “Smart Latch”ten hazırlandığını ortaya koydu.

ŞİKAYET ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Aşevinde yemek yiyen bir vatandaş, tabağında bulunan yabancı bir madde nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulundu. Müdürlüğe bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonucunda, yemeğin içinde bulunan yabancı maddenin, Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yarışan “Smart Latch” isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atının takip çipi olduğu tespit edildi. Atın sakatlandıktan sonra kesildiği ve kavurma olarak vatandaşlara ikram edildiği ortaya çıktı. İddialara göre, binicilik kulüplerine verilmesi gereken ve 3 birincilik başarısı bulunan at, kaçak yolla kesilmiş ve dana eti olarak piyasaya sürülmüştü. Bu etin de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevine satıldığı belirlendi.

AT SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Smart Latch’in sahibi Suat Topçu, atın bacağındaki küçük bir kırık nedeniyle acı çektiğini ve bu yüzden yarışlardan alındığını dile getirdi. Bakanlığın atın durumu hakkında kendisinden bilgi aldığını ifade eden Topçu, atı damızlık olarak kullanmaya çalıştıklarını ancak veterinerin sorun olduğunu bildirdiğini kaydetti. Topçu, bu gelişmenin ardından “Smart Latch’i bedelsiz bir şekilde binicilik kulüplerine verilmesi için eski bir jokeye verdik. Sonrasında yaşananları öğrenince büyük bir üzüntü duydum.” dedi. “Atımız bacağı kırılınca yarışlardan kaldırıldı. ‘Anne olamaz’ denilince güvenli bir yer arayışına girdik ve Osmaniye’de bir binicilik yerine teslim ettik. Vahşi insanlar atımızı kesmiş. Haberi alınca büyük ızdırap duydum. Bizde atlar kedi, köpek gibidir; parayla satılmaz. Adalet yerini bulsun.” şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Olay sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, “Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, Belediyemizin ihalesini kazanan firma birçok kamu kurum ve kuruluşuna da et tedarik eden bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve etkin mevzuata göre gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayı ile düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, “Öne sürülen iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde bize ulaşmasının ardından süreç yeniden gözden geçirilmiştir. Mevcut belgelere ek olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her zaman ön planda tutmakta ve tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir.” denildi.