Abd’nin Yeni Büyükelçisi Tom Barrack

ABD’DE TOM BARRACK’IN BÜYÜKELÇİ OLARAK ONAYLANMASI

ABD Senatosu’nda gerçekleştirilen oylama sonucunda Tom Barrack, ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı. Nisan ayı başındaki Senato oturumunda Türkiye’nin NATO’ya katkılarını vurgulayan Barrack, “Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye’nin katkıları saymakla bitmez” ifadelerini kullanmıştı.

TOM BARRACK HAKKINDA BİLGİLER

77 yaşındaki Tom Barrack, ABD’nin California eyaletinde Lübnanlı Hristiyan göçmen bir ailenin torunu olarak dünyaya geldi. Güney California Üniversitesi’nde lisans, San Diego Üniversitesi’nde ise hukuk eğitimi aldı. Öğrencilik döneminde rugby ile ilgilenen Barrack, avukatlık kariyerine Suudi Arabistan’da başladı. 1980’lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı yaptı ve ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile yakınlık kurdu.

BARRACK’IN TÜRKİYE’YE BAKIŞ AÇISI

Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda Türkiye’nin NATO’daki rolüne dikkat çekti. “Türkiye, NATO’nun Ukrayna’yı destekleyen tutumunu desteklemiş, Ukrayna’ya insansız hava araçları tedarik etmiş ve Karadeniz Tahıl Girişimi’ne aracılık etmiştir” dedi. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

HALİL CİBRAN’DAN ALINTI YAPTI

Barrack, Senato’da yaptığı konuşmada Halil Cibran’a atfedilen bir dörtlüğü okuyarak dikkatleri üzerine çekti: “Kılıcı, kırbaç yeterliyse çekmem; kırbacı da, dilim kâfiyse kullanmam. İnsanlarla aramda tek bir bağ ipliği dahi varsa, onun kopmasına izin vermem. O çekerse ben gevşetirim, o gevşetirse ben çekerim.”