ABD Ordusu Grönland İlgili Fikirden Rahatsızlık Duyuyor

ABD BAŞKANI ASKERİ GÜÇ KULLANIMI İLE TEHDİT EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’nın Grönland’ı satmayı reddetmesi durumunda askeri olarak adayı zorla elde etme olasılığını değerlendiriyor. Fakat, ABD ordusunun üst düzey subayları bu fikirden rahatsız olduklarını belirtiyor. Görevli subaylar, Grönland’ın işgali için henüz planlama yapılmadığını ifade ederken, adanın ele geçirilmesinin teknik açıdan kolay olacağını da vurguladı. Ancak, işgalin getireceği sorunlar nedeniyle endişe taşıdıkları ortaya çıkıyor. Belirttikleri üzere, Grönland’ın alınması ‘küresel Batı’ anlayışını sonlandırabilir. NATO ittifakı, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Batı’yı bir arada tutan temel yapı olduğundan, bu saldırının da ittifakı sarsabileceğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda subaylar, Trump’a bu konudaki endişelerini açıkladıklarını dile getirdi.

TRUMP’NIN YANITLARI TARTIŞMALARI BİTİRMİYOR

Trump ise, bu askeri tehditleri ekonomik yaptırımlarla değiştirirken, beyaz sarayda düzenlenen bir basın toplantısında Grönland’daki hedefleri için ne kadar ileri gidebileceği sorusunu “Bunu yakında göreceksiniz” şeklinde yanıtladı. Daha önce bu stratejik bölgeyi “isteseler de istemeseler de” alacağına dair açıklamalarda bulunan Trump, durumun çözülmemesi halinde zor yolunu deneyecekleri konusunda uyarıda bulundu. Fakat, Pentagon içerisinde görev yapan üst düzey komutanlar, Irak ve Afganistan gibi cephelerde birlikleriyle yan yana savaşan Danimarka’ya karşı güç kullanma ihtimalinden rahatsızlık duyuyor.

DANİMARKA’YA YÖNELİK TEPKİLER ARTIYOR

Geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerinin Danimarka ile dayanışma göstermek amacıyla adaya asker göndermesi, Trump’ı öfkelendirdi. Bu durum, muhalif ülkelere gümrük vergisi tehdidinde bulunmasına yol açtı. Eski NATO Büyükelçisi Ivo Daalder, bu tehdidin bile transatlantik ilişkileri ve NATO’nun geleceği açısından derin sorunlar yarattığını ifade ediyor.

AB’DEN ABD’YE KAYNAKLI ELEŞTİRİLER

Davos’ta, ABD karşıtı seslerin yükseldiği dikkat çekti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artık ABD’ye güvenilemeyeceğini söyledi. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Trump’ın sözlerini referans göstererek “hukuki dünya düzeninin bozulduğunu. Güçlünün düzeni kurduğu bir dünyaya geçildiğini” ifade etti ve ABD’den bağımsızlık mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump’ın ifadelerini dikkatle değerlendirerek haklı olduğunu belirtti. Rutte, “Trump haklı, Kutup bölgesini Çin ve Rusya’dan korumalıyız” açıklamasında bulundu.