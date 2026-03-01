ABD Ordusundan Emekli Albaydan Türkiye’ye Şok Yorumlar

İran ve ABD arasındaki müzakereler devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD, İran’a yönelik ortak saldırılar gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin İran’a “önleyici saldırı” başlattığını bildirdi. ABD Başkanı, İran’a karşı “büyük bir operasyon” yürüttüklerini açıkladı. Saldırılar, başkent Tahran ile birlikte İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah gibi 24 eyaletin çeşitli noktalarını hedef aldı. İran Kızılayı, bu saldırılarda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçları ile karşı saldırılar başlattı. Ayrıca, İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerine ve hedeflerine de füze ve kamikaze insansız hava araçları ile saldırılarda bulundu.

KÜSTAH AÇIKLAMALAR GÜNDEME GELDİ

Bölgedeki gerilim yükselmeye devam ederken, ABD ordusundan emekli Albay Douglas McGregor Türkiye ile ilgili küstah bir açıklama yaptı. McGregor, “İran’ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye’nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye’de olacak. Türkiye birçok açıdan İran’dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO’nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye’yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret” ifadelerini kullandı.