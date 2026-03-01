Orta Doğu’da Askeri Operasyonların Ardından Hamaney Öldürüldü

Orta Doğu’daki gerilim yükseldi ve ABD ile İsrail’in ortaklaşa düzenlediği askeri operasyonla İran’a yönelik harekâta geçildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından İran tarafından karşılık atışları yapılırken, İran lideri Ali Hamaney’in öldüğü bildirildi. Hamaney’in ölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı; ABD Başkanı Donald Trump’tan da kritik bir açıklama geldi.

48 KOMUTANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLAMASI

Trump, Fox News’a yapmış olduğu açıklamada, “48 komutanı aynı anda öldürdük. İşler çok iyi gidiyor, elde ettiğimiz başarı inanılmaz. Kaç hedef kaldığını da biliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yapılan operasyonun başarısı hakkında önemli bir bilgi sundu.

İRAN’LA DİYALOG SÜRECİ BAŞLIYOR

Bunun yanı sıra Trump, İran’daki güncel duruma dair de bilgi verdi. Trump, “İran diyalog istiyor, ben de kabul ettim” şeklinde konuştu. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.