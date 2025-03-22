ABD, Orta Doğu’ya İkinci Uçak Gemisini Gönderiyor

YENİ UÇAK GEMİLERİ MİSYONU

ABD, Yemen’de Husilere yönelik saldırılarını artırırken, gelecek ay bölgeye iki uçak gemisi göndermeyi planlıyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pasifik Okyanusu’nda yer alan ‘USS Carl Vinson’ savaş gemisinin Orta Doğu’ya doğru yola çıkması talimatını verdiğini bildirdi. Aynı zamanda, Kızıldeniz’de görevi süren ‘USS Harry S. Truman’ savaş gemisinin de en az bir ay daha bölgedeki görevine devam edeceği duyuruldu.

CAYDIRICILIK MESAJI VERİYOR

Haberde, ABD’nin iki uçak gemisinin bölgede bulunmasının Husilere destek veren İran’a karşı net bir caydırıcılık mesajı taşıdığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, Husilerin ABD hava saldırılarıyla tamamen yok edileceğini açıklamış ve İran’ı askeri teçhizat sağlamayı derhal durdurması konusunda uyarmıştı. ABD, son altı ayda iki uçak gemisini aynı anda bölgeye gönderirken, ‘USS Carl Vinson’ın önümüzdeki ayın başında görev yerine ulaşması bekleniyor. ‘USS Harry S. Truman’ın ise mart sonunda Virginia eyaletindeki Norfolk kentine doğru yola çıkması planlanıyordu.