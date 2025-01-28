ABD Piyasasında Çin Yapay Zeka Etkisi

DÜŞÜK MALİYETLİ YAPAY ZEKANIN KÜRESEL ETKİSİ

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, kısa sürede geliştirdiği ve düşük maliyetle oluşturduğu yapay zeka modeli sayesinde küresel teknoloji piyasalarında önemli bir etki yarattı. Şirket, ABD’li rakiplerine oranla daha az çip ve kaynak kullanarak ürettiği bu modelle, sektör dinamiklerini değiştirebileceği endişesiyle, başta ABD olmak üzere birçok ülkede teknoloji hisselerinde düşüşlere neden oldu.

DeepSeek-R1’İN TANITIMI

DeepSeek, “R1” adını verdiği yapay zeka modelini yalnızca 2.000 Nvidia çipi ve 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirdiğini duyurdu. Bu düşük maliyetli model, kısa süre içinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak, ABD uygulama mağazalarında ChatGPT’yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. ABD ve Batı merkezli şirketlerin yapay zekaya yaptığı yoğun yatırımlar düşünüldüğünde, DeepSeek’in bu hamlesi, sektördeki geleneksel iş modelleri ve maliyet yönetimi konusunda soru işaretlerini artırdı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞLER

DeepSeek’in etkisi, özellikle teknoloji hisseleri üzerinde belirginleşti. Haftanın ilk işlem gününde, Nasdaq endeksi 600 puanın üzerinde kayıpla yaklaşık %3 oranında düştü. ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri %17’den fazla gerileyerek 589 milyar dolarlık değer kaybı yaşadı. Diğer çip üreticileri olan Broadcom, Micron Technology, AMD ve Applied Materials sırasıyla %17, %11, %6 ve %6 oranlarında değer kayıpları ile karşılaştı. Qualcomm ise %0,5’lik daha sınırlı bir kayıp yaşadı. Yapay zekaya ciddi yatırımlar yapan Microsoft ve Alphabet’in hisseleri %2 ve %4 oranında düşüş gösterdi. Amazon ve Meta’nın hisseleri ise %0,2 ve %2 oranında geriledi. Yapay zeka sunucusu üreten Dell Technologies ve Super Micro Computer ise %9 ve %12 oranlarında kayıplar yaşadı.

ABD’Lİ ŞİRKETLERİN HAKİMİYETİ TEHLİKEDE Mİ?

Analistler, DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modeli ile, ABD merkezli teknoloji devlerinin sektördeki harcama ve yatırım stratejilerini sorgulattığını belirtiyor. DeepSeek’in başarıları, yalnızca sektördeki dengeleri değil, küresel yapay zeka rekabetini de yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

SİBER SALDIRILAR VE HİZMET KESİNTİSİ

DeepSeek, elde ettiği başarının ardından büyük ölçekli siber saldırılara maruz kaldığını bildirdi. Şirket, web tabanlı yapay zeka hizmetlerine yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak durdurdu. Ancak mobil uygulaması, hem Çin’de hem de diğer ülkelerde kullanıcıların erişimine açık kalmaya devam ediyor. Şirketin resmi açıklamasında, “DeepSeek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz” ifadeleri yer aldı. Mevcut kullanıcıların hizmete kesintisiz erişebileceği vurgulandı.