ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

Amerika Birleşik Devletleri ile Karayipler arasında yaşanan gerginlik sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğuna inanılan bir gemiyi Hint Okyanusu’nda ele geçirdiğini bildirdi.

VERONICA 3 GEMİSİNE YAPILAN OPERASYON

Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Karayipler’de uyguladığı abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalışan ‘Veronica 3’ gemisine gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, geminin Trump’ın ablukasından kurtulmayı amaçladığı ve izini kaybettirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk.” ifadeleri yer aldı.