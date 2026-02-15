Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

Şanlıurfa–Birecik kara yolunda trajik bir kaza gerçekleşti. Tarlada çalışan işçileri evlerine götürmek üzere yola çıkan 02 AND 456 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ortasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

YARALILAR CİDDİ TEDAVİ ALTINDA

Kaza sonucu minibüste bulunan ve büyük çoğunluğu kadın olan 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olayın ardından kendi çabalarıyla araçtan çıkarak yardım aradı. Derhal olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirdi ve daha sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi süreçlerine başladılar. Kazayla ilgili olarak geniş kapsamlı inceleme sürdüğü belirtildi.