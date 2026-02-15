Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

sanliurfa-da-iscileri-tasiyan-minibus-direge-carpti

Şanlıurfa–Birecik kara yolunda trajik bir kaza gerçekleşti. Tarlada çalışan işçileri evlerine götürmek üzere yola çıkan 02 AND 456 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ortasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

YARALILAR CİDDİ TEDAVİ ALTINDA

Kaza sonucu minibüste bulunan ve büyük çoğunluğu kadın olan 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olayın ardından kendi çabalarıyla araçtan çıkarak yardım aradı. Derhal olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirdi ve daha sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi süreçlerine başladılar. Kazayla ilgili olarak geniş kapsamlı inceleme sürdüğü belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Başakşehir Maçında Hyeon-gyu Oh Tarih Yazdı

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
Gündem

Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir’i Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i son dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.
Gündem

Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure, Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini yedek kulübesine bıraktı.
Gündem

ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile ilişkili bir gemiyi durdurduklarını açıkladı ve takip sürecinin Karayipler'den başladığını belirtti.
Gündem

Goldman Sachs: TCMB Faiz İndirimlerinde Revizyon Beklentisi

Türkiye’nin ekonomik büyümesi, Goldman Sachs’ın faiz indirimleri üzerine öngörülerini şekillendiriyor. Bankanın uzmanları, indirimlerin 900 baz puanı aşmayabileceğini belirtiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.