Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir'i Yendi

besiktas-son-dakika-goluyle-basaksehir-i-yendi

SÜPER LİG'DE BÜYÜK HEYECAN

2025-2026 sezonunda Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünde Beşiktaş ile, Sergen Yalçın yönetiminde, Fatih Terim Stadyumu’nda mücadele etti. 5 golün kaydedildiği çekişmeli maçta galip gelen taraf Beşiktaş oldu. Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ KAPTANLA GELDİ

Müsabakaya hızlı başlayan Başakşehir, 36. dakikada Davie Selke ile öne geçti. Beşiktaş, 43. dakikada Hyeon-Gyu Oh’un eşitlik golüyle durumu 1-1 yaptı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, kaptanı Orkun Kökçü’nün 58. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Başakşehir, 88. dakikada Bertuğ Yıldırım’ın golüyle tekrar eşitliği sağladı. Ancak, Beşiktaş’ın Mustafa Erhan Hekimoğlu, 90+7’de attığı golle galibiyeti getirdi.

BEŞİKTAŞ YENİLMEZLİK SERİSİNİ UZATIYOR

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve puanını 40’a yükseltti. Öte yandan, Başakşehir bu sezonki 8 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve puanı 33’te kaldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK MAÇ GÜNDEME GELDİ

Gelecek hafta Beşiktaş, ligde 1 puan üzerine yer alan Göztepe’yi ağırlayacak. Başakşehir ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

