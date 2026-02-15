Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

SÜPER LİG’DE HESAPLAŞMA

Süper Lig’in 22. haftasında gerçekleşen mücadelede Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırladı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, konuk ekip olan Beşiktaş’tan kötü bir haber gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Malili futbolcusu El Bilal Toure, bir sakatlık yaşadı.

SAKATLIK SONRASI RASHICA OYUNA GİRDİ

Beşiktaş’ta ilk 11’de yer alan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Maçın 34. dakikasında ise Toure’nin yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu.