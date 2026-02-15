Goldman Sachs: TCMB Faiz İndirimlerinde Revizyon Beklentisi

goldman-sachs-tcmb-faiz-indirimlerinde-revizyon-beklentisi

Yatırım bankacılığı alanındaki uluslararası kuruluş Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna doğru gerçekleştireceği faiz indirimlerinin, daha önce tahmin edilen 900 baz puanın altında kalabileceğine vurguda bulundu.

EKONOMİDEKİ BÜYÜME İVMESİ ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR

Banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in hazırladığı raporda, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin enflasyon üzerindeki baskıları artırdığı ifade edildi. TCMB’nin geçtiğimiz perşembe günü yaptığı yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunun ardından gelen raporda, enflasyonu düşürmek için ek para politikası sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulabileceği kaydedildi.

KREDİ SINIRLARI DARALABİLİR

Goldman Sachs’a göre bu sıkılaştırma, politika faizinden ziyade, özellikle kredi büyüme sınırlarının daraltılması aracılığıyla gerçekleştirilebilir. TCMB, 2026 yılı sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15 ile yüzde 21 bandına güncelledi. Toplantıda TCMB yetkililerin verdiği mesajlar, piyasalarda “şahin” bir duruş olarak değerlendirildi. Goldman Sachs, büyüme ivmesinin enflasyon hedefleriyle uyumlu bir hale getirilmesi gerektiğini belirtirken, banka faiz indirim hızı konusunda daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemesini öngörüyor.

