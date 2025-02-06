ABD Sınırına Meksika’dan 10 Bin Asker

ABD SINIRINDA HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’dan yapılan ithalata uygulanacak olan yüzde 25’lik ek gümrük vergisini bir aylığına askıya alması sonrasında sınırda yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Meksika hükümeti, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız göndermeye karar verdi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI KARŞITI OPERASYON

Ulusal Muhafızların liderlerinden Jose Luis Santos Iza, basına yaptığı açıklamada, “Sınırda sürekli gözetim olacak. Bu operasyon öncelikle Meksika’dan ABD’ye başta fentanil olmak üzere, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için yapılıyor” dedi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde yeni gümrük vergilerini detaylı bir şekilde ele aldılar.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU OLARAK GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINDI

Sheinbaum, görüşmenin ardından açıklamalarında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız konuşlandıracaklarını belirtti. Ayrıca, Trump’a gümrük vergisinin askıya alınmasını önerdiğini ifade ederek, “Trump bunu kabul etti” dedi. Trump ise Meksika’ya yönelik yeni gümrük vergilerinin bir ay süreyle askıya alındığını duyurup, iki ülkenin bu süreçte daha fazla müzakere yürüteceklerini belirtti.