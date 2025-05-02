Dünya

Abd Tarım Dışı İstihdam Artışı Açıklandı

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ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAMDA ARTIŞ

Nisan ayında ABD’de tarım dışı istihdam 177 bin artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Beklenti, istihdamın 138 bin artacağı yönündeydi.

ABD’de işsizlik oranı Nisan ayında %4,2 olarak belirlendi ve bu oran, tahminlerle paralellik gösterdi. Önceki dönemde de aynı seviyede kalmıştı. Ortalama saatlik kazançlarda Nisan’da aylık %0,2 artış kaydedildi. Beklenti ise %0,3 idi; önceki oran da %0,3 olarak kaydedilmişti. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlar %3,8 arttı. Beklentiler, %3,9 oranında bir artış yönündeydi ve önceki değer yine %3,8 olarak belirlendi.

PIYASALARA ETKİLER

Beklenti üstü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasalarda ilk etkiler görüldü. ABD’de S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,8 oranında bir artış gösterdi.

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