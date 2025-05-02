Abd Tarım Dışı İstihdam Artışı Açıklandı

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAMDA ARTIŞ

Nisan ayında ABD’de tarım dışı istihdam 177 bin artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Beklenti, istihdamın 138 bin artacağı yönündeydi.

ABD’de işsizlik oranı Nisan ayında %4,2 olarak belirlendi ve bu oran, tahminlerle paralellik gösterdi. Önceki dönemde de aynı seviyede kalmıştı. Ortalama saatlik kazançlarda Nisan’da aylık %0,2 artış kaydedildi. Beklenti ise %0,3 idi; önceki oran da %0,3 olarak kaydedilmişti. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlar %3,8 arttı. Beklentiler, %3,9 oranında bir artış yönündeydi ve önceki değer yine %3,8 olarak belirlendi.

PIYASALARA ETKİLER

Beklenti üstü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasalarda ilk etkiler görüldü. ABD’de S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,8 oranında bir artış gösterdi.