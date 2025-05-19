“ABD: Ukrayna-Rusya Savaşı Taşıma Aşamasında”

GELİŞMELERİN BEKLENİYOR!

Tüm dünya, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı ateşkes açıklamasını ümit ediyor. Bu yönde iki ülke heyetleri, Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da bir araya geldi. Ancak, Putin’in katılmaması nedeniyle Zelensky de müzakerelere iştirak etmedi. Bu görüşmelerden ateşkes kararı çıkmazken, ülkeler arasında biner kişilik bir esir takası anlaşması sağlandı.

PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, bu toplantılardan önce “Putin ve ben bir araya gelmediğimiz sürece Ukrayna-Rusya savaşında hiçbir şey olmayacak” şeklinde bir ifade kullandı. Ateşkes kararının alınamaması üzerine Donald Trump, bugün Putin ile görüşmeyi planladığını açıkladı. İki liderin telefon görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değilken, ABD’den dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

RUSYA-NIN DURUMUDA BELİRSİZLİK VAR

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Putin’in savaşla ilgili bir belirsizlik içinde olduğunu belirterek “Ukrayna’da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Putin’in nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor” açıklamasında bulundu. Vance, Rusya barışa istekli değilse, ABD’nin sonunda “bu bizim savaşımız değil” demek zorunda kalabileceğini ifade etti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile Putin’in telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının Biden döneminde başladığını ve savaşın şu an bir çıkmazda olduğunu belirtti. Leavitt, “Putin savaştan nasıl çıkar bilmiyor” ifadesini kullanarak, ABD’nin Rusya’ya yaptırım uygulama seçeneklerinin masada olduğunu vurguladı.

ZELENSKY İLE GÖRÜŞMELER

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Trump, Putin ile görüşmesini tamamladıktan sonra Ukrayna lideri Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

DEĞERLİ MADEN ANLAŞMASI PEKİŞTİRİLDİ

Vance ve Beyaz Saray’ın açıklamaları, ABD’nin Ukrayna ile imzaladığı değerli madenler anlaşmasının savaştan istediğini aldığını gösteriyor. Bu anlaşma 30 Nisan 2025’te imzalandı ve lityum, titanyum, doğal gaz gibi kritik mineralleri kapsıyor. Anlaşmanın amacı, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasını finanse etmek ve batı yatırımlarını çekmek. Ukrayna, Avrupa’nın kritik 34 mineralinin 22’sine sahip ve küresel rezervlerin yüzde 5’ini elinde tutuyor. Bu anlaşma, iki ülkenin eşit söz hakkına sahip olacağı Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu oluşturuyor.

Anlaşmanın geçmiş ABD yardımlarının geri ödenmesini talep etmediği, yeni askeri yardımlar içerdiği ancak güvenlik garantisi sunmadığı bildirildi. ABD, nadir toprak pazarında avantaj elde etmek için çalışıyor. Ukrayna’nın zengin doğal kaynakları bulunuyor fakat çoğu, Rus işgali altındaki bölgelerde yer alıyor. Anlaşma, aylar süren müzakereler sonucunda şekillendi ve Ukrayne Parlamentosu, 8 Mayıs 2025’te kabul etti.