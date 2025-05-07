Dünya

ABD Uyarısı: Cammu Keşmir’e Gitmeyin

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SEYAHAT UYARISI ÜZERİNE

Washington yönetimi, son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında artan askeri gerilimin bölgesel güvenliği tehdit eder hale gelmesi üzerine vatandaşlarına yeni bir seyahat uyarısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, iki nükleer güç arasında sınır hattında yaşanan karşılıklı saldırı iddiaları ve meydana gelen can kayıplarının, bölgedeki istikrarı ciddi ölçüde zedelediği ifade edildi.

ÇATIŞMA RİSKLERİNE DİKKAT

Açıklamada, “Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan bu hassas süreçte, çatışmaların geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıdığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir” denildi. ABD yetkilileri, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmalarını ve gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde diplomatik temsilciliklerle iletişim kurmalarını istedi.

GEÇMİŞTEKİ KRİZLERİN ÖNEMİ

Açıklamada, her iki ülkenin geçmişte benzer krizleri kısa sürede tırmandırdığı hatırlatılarak, mevcut durumun beklenmedik sonuçlar doğurabileceğine vurgu yapıldı. Özellikle Keşmir bölgesinde güvenlik risklerinin yükseldiğine dikkat çeken Washington, uluslararası topluma da itidal çağrısı yaptı.

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