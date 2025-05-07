“ABD, Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı!”

YENİ SEYAHAT UYARISI

Washington yönetimi, son günlerde Pakistan ile Hindistan arasındaki artan askeri tansiyonun bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit eder hale gelmesinin ardından vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı uyguluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, iki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan’ın sınır hattında karşılıklı saldırı iddiaları ve yaşanan can kayıplarının istikrarı önemli ölçüde zedelediği vurgulandı.

UZAK DURUN TAVSİYESİ

Açıklamada, “Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan bu hassas süreçte, çatışmaların geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıdığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir” denildi. ABD yetkilileri, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarından da dikkatli olmalarını ve gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde diplomatik temsilciliklerle iletişim kurmalarını istedi.

TARİHSEL KRİZLERİN YENİDEN ALEVLENMESİ

Açıklamada, her iki ülkenin geçmişte benzer krizleri kısa sürede tırmandırdığı hatırlatılarak, mevcut durumun öngörülemez sonuçlar doğurabileceği kaydedildi. Ayrıca, özellikle Keşmir bölgesi çevresindeki güvenlik risklerinin arttığına dikkat çeken Washington, uluslararası topluma da itidal çağrısı yaptı.