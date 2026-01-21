ABD Ve Avrupa Arasındaki Ekonomik Gerginlik Davos’ta Tırmandı

abd-ve-avrupa-arasindaki-ekonomik-gerginlik-davos-ta-tirmandi

DİPLOMATİK KRİZ DAVOS’TA PATLAK VERDİ

Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği Davos’ta yaşanan olaylar, ABD ve Avrupa arasındaki ekonomik farklılıkların ait olduğu diplomatik bir krizin patlak vermesine yol açtı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Avrupa’nın rekabet gücünü hedef alan açıklamalarda bulundu ve bu durum üzerine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın bir özel akşam yemeğini terk ettiği öğrenildi.

ENERJİ POLİTİKALARINA YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Gerginliğin arkasındaki neden, Lutnick’in Avrupa’nın enerji politikalarını ve küresel pazardaki mevcut durumunu sert bir dille eleştirmesi olarak ortaya çıktı. Lutnick’in Avrupa’nın ekonomik stratejilerine yönelik artan eleştirileri, zirvede yer alan katılımcılar arasında farklı tepkilere yol açtı.

MISİLLEME HAREKETİ İDDİALARI

Davos’ta zirveye katılan bazı kaynaklar, Lutnick’in bu sert eleştirilerini, Avrupalı liderlerin birlik ve finansal güç vurgusu yaptığı açıklamalarına yanıt veya bir “misilleme” olarak değerlendirdi. Lagarde’ın bu açıklamalar karşısında sessiz kalmayarak masadan kalkması, iki ticaret bloğu arasındaki mevcut gerilimin sembolik bir göstergesi olarak yorumlandı.

RESMİ AÇIKLA MALARDAN KAÇINILIYOR

Olayların ardından Avrupa Merkez Bankası, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmamayı tercih etti. Ayrıca, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in ofisinden de henüz olayla ilgili bir yanıt gelmedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Platin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı

Platin, değerli metallerin yükselişine katılarak 2,517.7 dolarla rekor seviyeye ulaştı. ABD'nin Grönland ve Venezuela politikaları, piyasalarda risk algısını artırıyor.
Gündem

Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde Şok Gol Darbesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçıyla erken bir şok yaşadı. Maçın 4. dakikasında Giuliano Simeone, ev sahibi ekip adına gol attı.
Gündem

Anderlecht Danylo Sikan’ı Resmen Transfer Etti

Anderlecht, Trabzonspor'dan Danylo Sikan'ı transfer etti. Belçika ekibi, oyuncuyla 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Gündem

Galatasaray ve Atletico Madrid Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalarak önemli bir puan elde etti.
Gündem

Atlas Çağlayan Ailesine Tehditler İçin Operasyon Yapıldı

Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenler için başlatılan operasyonlar, Adana'da iki kişinin gözaltına alınmasıyla devam etti. 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.