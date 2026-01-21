ABD Ve Avrupa Arasındaki Ekonomik Gerginlik Davos’ta Tırmandı

DİPLOMATİK KRİZ DAVOS’TA PATLAK VERDİ

Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği Davos’ta yaşanan olaylar, ABD ve Avrupa arasındaki ekonomik farklılıkların ait olduğu diplomatik bir krizin patlak vermesine yol açtı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Avrupa’nın rekabet gücünü hedef alan açıklamalarda bulundu ve bu durum üzerine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın bir özel akşam yemeğini terk ettiği öğrenildi.

ENERJİ POLİTİKALARINA YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Gerginliğin arkasındaki neden, Lutnick’in Avrupa’nın enerji politikalarını ve küresel pazardaki mevcut durumunu sert bir dille eleştirmesi olarak ortaya çıktı. Lutnick’in Avrupa’nın ekonomik stratejilerine yönelik artan eleştirileri, zirvede yer alan katılımcılar arasında farklı tepkilere yol açtı.

MISİLLEME HAREKETİ İDDİALARI

Davos’ta zirveye katılan bazı kaynaklar, Lutnick’in bu sert eleştirilerini, Avrupalı liderlerin birlik ve finansal güç vurgusu yaptığı açıklamalarına yanıt veya bir “misilleme” olarak değerlendirdi. Lagarde’ın bu açıklamalar karşısında sessiz kalmayarak masadan kalkması, iki ticaret bloğu arasındaki mevcut gerilimin sembolik bir göstergesi olarak yorumlandı.

RESMİ AÇIKLA MALARDAN KAÇINILIYOR

Olayların ardından Avrupa Merkez Bankası, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmamayı tercih etti. Ayrıca, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in ofisinden de henüz olayla ilgili bir yanıt gelmedi.