ABD Ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü

GÜMRÜK VERGİLERİNİ DÜŞÜREN ANLAŞMA PİYASALARI YÜKSELTTİ

ABD ile Çin arasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme kararı, New York borsasında belirgin bir artış sağladı. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerin ardından, piyasalarda risk iştahı gözle görülür şekilde arttı. Dow Jones endeksi, 1.100 puanlık bir artışla yüzde 2,81 değer kazandı ve 42.410,10 puana ulaştı. S&P 500 endeksi, yüzde 3,26 artış ile 5.844,19 puana, Nasdaq ise yüzde 4,35 primle 18.708,34 puana yükseldi.

TARİFELERDE ÜÇ AYLIK GEVŞEME

14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin’den ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a indirirken, Çin de ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürecek. Anlaşmanın 90 gün süreceği belirtildi. Başkan Trump, Cenevre’deki görüşmelerin ardından, Çin ile tam anlamıyla bir “yeniden başlangıç” sağlandığını ve Çin’in parasal olmayan tüm ticaret engellerini askıya alacağını ifade etti. Ancak Trump, otomobil, çelik, alüminyum ve ilaç gibi belirli alanların bu anlaşma kapsamı dışında kaldığını vurguladı. Ayrıca, 90 günlük süre sonunda kalıcı bir anlaşmaya varılamaması durumunda, tarifelerin eski seviyeye dönmeyeceğini ama “önemli ölçüde artacağını” belirtti.

PIYASALARDA COŞKU HAKİM

S&P 500’deki dalgalanmayı ölçen VIX Endeksi, yüzde 17 düşerek 18,2 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 10 baz puan artarak yüzde 4,48’e yükseldi. Özellikle Çin’e bağlı tedarik zincirine sahip şirketler ile çip üreticilerinin hisselerinde dikkate değer bir yükseliş yaşandı. Amazon hisseleri, yüzde 8’in üzerinde prim yaptı. Dell yüzde 8, Best Buy yüzde 6,6, Apple yüzde 6,3 ve Nvidia yüzde 5,4 değer kazandı. Ayrıca, Trump’ın reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik açıkladığı kararnamenin ardından, ilk etapta düşüş gösteren ilaç hisseleri toparlandı. Merck, Pfizer, Bristol-Myers Squibb ve Eli Lilly gibi büyük şirketler, yüzde 3 ila 6 oranında yükseliş kaydetti. Analistler, Çin ile yaşanan yumuşamanın küresel ticaret gerginliklerini hafifletme potansiyeline dikkat çekerken, bu durumun üç ay sonunda kalıcı olup olmayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini belirtiyor.