Abd Ve Çin Müzakere Başladı!

ABD VE ÇİN MÜZAKERELERİ BAŞLADI

ABD’li ve Çinli yetkililer, karşılıklı olarak artan tarife oranlarının yarattığı ticaret gerilimlerini çözmek amacıyla İsviçre’de müzakerelere başladı. Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre’de bir araya geldi. Görüşmenin tam olarak nerede yapıldığına dair bilgi verilmezken, İsviçre’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği konutunda bazı hareketlilikler gözlemlendi. Bu, iki ülkenin tarife artışları sonrası yapacağı ilk müzakere oldu.

TARİFE MÜZAKERELERİ DETAYLARI

Amerikan ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardı. Müzakerelerde ABD’yi Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil ederken, Çin tarafını Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin’in de dahil olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştu. Çin’in, ABD’nin bu hamlesine karşılık vermesiyle başlayan süreçte, ABD, Çin’e yönelik gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar çıkarttı; Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük vergisi getirdi.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE SON DURUM

Washington yönetimi, diğer ülkeler için getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelemeyi tercih ederken, Çin’e yönelik tarifeler ise hemen yürürlüğe girmişti. Bu gelişmeler, iki ülke arasında ticari ilişkilerde yaşanan gerginliklerin sürmesini sağladı. Tarife müzakerelerinin sonuçları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.