Abd Ve Çİn Müzakere Başladı!

ABD VE ÇİN YETKİLLERİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

ABD’li ve Çinli yetkililerin, tırmanan ticaret gerilimlerinin çözümü için İsviçre’de müzakerelere başladığı öğrenildi. Çin ajansı Xinhua’nın haberine göre, Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre’de bir araya geldi. Görüşmelerin yapıldığı yerle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, İsviçre’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği konutunda hareketliliğin görüldüğü belirtildi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki tarife artışlarının ardından gerçekleşen ilk müzakere olma özelliğini taşıyor.

İSVEÇRE’DE TARİFE MÜZAKERELERİ YAPILIYOR

Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonunda tarife müzakereleri için İsviçre’de buluşmak üzere anlaşmıştı. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil ederken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng’in temsil etmesi bekleniyor.

TARİFE RİSİ ZİRVESİ YAŞANDI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan tarihinde, Çin’in de dahil olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri uygulamıştı. Çin’in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife artışları sonucunda ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar yükseltmiş, Çin ise ABD’ye karşı yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Washington yönetimi, diğer ülkeler için getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelemişken, Çin’e yönelik tarifeler ise yürürlüğe girmişti.