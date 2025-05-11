Abd Ve Çin Müzakerelere Başladı!

İKİ ÜLKE YETKİLİLERİ MÜZAKERELERE BAŞLADI

ABD ve Çin yetkilileri, karşılıklı olarak artan tarife oranlarının yol açtığı ticaret gerilimini çözmek amacıyla İsviçre’de müzakerelere başladığını duyurdu. Çin ajansı Xinhua’nın bildirdiğine göre, Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre’de bir araya geldi. Görüşmelerin yapıldığı yerle ilgili ayrıntılara yer verilmezken, İsviçre’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği konutunda makam araçlarının hareketliliği gözlemlendi. Bu müzakereler, iki ülke arasında yaşanan tarife artışları sonrası gerçekleştirilen ilk toplantı oldu.

İKİ TARAF ANLAŞMAYA VARMIŞTI

Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri ile ilgili olarak İsviçre’de bir araya gelme konusunda mutabakata varmıştı. Müzakalarda ABD tarafından Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer alırken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil etti. Bu adım, ticaret ilişkileri açısından kritik bir dönemde atılmış oldu.

TARİFE RESTLEŞMESİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin’in de aralarında bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Çin’in bu duruma karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleri yüzde 145’e kadar yükselirken, Çin de ABD’ye yönelik yüzde 125 gümrük tarifesi uygulamaya koymuştu. Washington yönetimi, diğer ülkeler için getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelemeyi tercih ederken, Çin’e yönelik tarifeler hemen hayata geçirilmiş oldu.