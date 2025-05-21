ABD Ve Filipinler Ortak Tatbikat Gerçekleştirdi

ÇİN VE FİLİPİNLER ORTAK ASKERİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Çin ile Filipinler arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde, iki ülke Sulu Denizi’nde ortak bir askeri tatbikat düzenledi. ABD 7. Filosunun yaptığı açıklamaya göre, tatbikata hem Çin hem de Filipinler’in donanma ve sahil güvenlik birimleri ile ABD’nin hava unsurları katıldı. Tatbikat, “deniz alanı farkındalığı, taktiksel koordinasyon, manevra yetenekleri ve arama-el koyma operasyonları” gibi çeşitli askeri eğitim faaliyetlerini içeriyordu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE EGEMENLİK TARTIŞMALARI

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden itibaren kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik sorunlarının merkezinde yer alıyor. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritada bölgenin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayan geniş bir egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya ise bu zengin yer altı kaynaklarına sahip alan üzerinde hak talep ediyor. Çin’in tartışmalı adalarda askeri üsler kurması ve sivil gemi filosuyla bölgedeki varlığını artırması, hem bölge ülkelerini hem de ABD’yi endişelendiriyor. 2016 yılında Lahey’deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine, Çin’in Güney Çin Denizi üzerindeki tek taraflı egemenlik iddialarını hukuken geçersiz saymıştı.