ABD Ve Husiler Arasında Ateşkes Sağlandı

UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Umman’ın, Yemen’in başkenti Sana’daki ilgili makamlar ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı” dedi.

KIZILDENİZ VE BABI’L MENDEB BOĞAZI’NDA SEYREKAZA ÖZGÜRLÜĞÜ

Busaidi, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir sorun yaşamayacağını vurguladı. “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

UMMAN’IN ÇABALARINA TEŞEKKÜR

Busaidi, Umman’ın çabalarına olumlu yaklaşım gösteren taraflara şükranlarını sunarak, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye yol açmasını umduğunu belirtti.