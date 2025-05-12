Abd Ve İran, Müzakereleri Sürdürecek

GÖRÜŞMELER UMMAN’DA YAPILDI

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkları ele almak üzere Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren toplantı sonrasında taraflar, müzakerelere devam etme konusunda uzlaşma sağladı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların katkısıyla yürütülen müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi kavramak için diyaloğun devam etmesi gerektiği belirtildi.

MÜZAKERELER ZORLAYICI AMA FAYDALIYDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin zorlayıcı olduğunu ancak faydalı geçtiğini ifade etti. ABD ve İran, bir sonraki müzakerelerin tarih ve yerinin Umman tarafından belirleneceğini duyurdu. ABD’li yetkililer, dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığını ve sürecin devam edeceğini doğruladı.

NÜKLEER PROGRAM MÜZAKERE KONUSU OLMUYOR

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakerelere kapalı olduğunu belirtti. ABD’nin İran’ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurması yönündeki taleplerinin müzakerelerde gündeme gelmediği açıklandı. İran, belirli sınırlamalar getirebileceğini ancak zenginleştirme ilkesinden ödün vermeyeceğini vurguladı.

GERİLİMDEVAM EDİYOR

Trump, İran’a karşı “azami baskı” politikasını devam ettireceğini ve diplomasi başarılı olmazsa askeri seçeneğin masada olabileceğini söyledi. İran, ABD’nin kamuoyuna yaptığı çelişkili açıklamaların müzakere sürecine zarar verdiğini dile getirdi. İran ve ABD, bir sonraki müzakere turunun yaklaşık bir hafta içinde düzenleneceğini bildirdi.