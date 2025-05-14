Abd Ve Suriye Bakanları Türkiye’de Buluşacak

GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

Türk diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şeybani arasındaki görüşmenin muhtemelen 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında olacağını bildirdi. Bu görüşmenin NATO Toplantısı çerçevesinde yapılabileceği belirtiliyor.

RUBIO’NUN ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rubio’nun Türkiye’deki ziyareti sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile bir araya geleceğini kaydetti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını ifade etti.

DİPLOMATİK TEMASLARIN ARTAN ÖNEMİ

ABD yönetimi, Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonunu destekleyen çabaların yanı sıra, ABD-Suriye diplomatik temaslarının artırılmasını hedefliyor. Eğer görüşme kesinleşirse, NATO toplantısı çerçevesinde yapılacak bu diplomatik temasın bölgesel diplomasi açısından önemli bir gelişme olacağı düşünülüyor.