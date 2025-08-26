Abd Vize Ücretleri Artıyor: 1 Ekim Geçerli

ABD VİZELERİNDE YÜKSEK MALİYET ARTIŞI

ABD tarafından yürürlüğe sokulan “Visa Integrity Fee” uygulaması kapsamında, özellikle turist vizelerinin maliyeti önemli ölçüde artıyor. Önceden 185 dolar olan B1/B2 vizeleri, ek ücretle birlikte 435 dolara çıkarıldı. Bu durum, başvuru maliyetlerinde yüzde 135 oranında bir artışa yol açıyor. Ayrıca, öğrenci (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de benzer şekilde bu ek ücretten etkileniyor. Vize Muafiyet Programı (ESTA) dahilindeki yolcular bu ek ücretten muaf olmasına rağmen, ESTA başvuru ücretinde de bir artış yapıldı. Bu da, vize almadan ABD’ye seyahat edebilen yolcuların ek maliyetlerle karşılaşmasına neden oluyor.

ÜCRETİN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜ?

ABD yasaları doğrultusunda, teorik olarak ücretlerin geri alınması mümkün. Ancak vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulamanın detaylarındaki belirsizlikler nedeniyle, çoğu başvuru sahibinin gerçek anlamda geri ödeme almasının zor olduğu belirtiliyor.

EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ek ücretlerden yıllık 2,7 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesini bekliyor. Ancak, turizm endüstrisi temsilcileri, bu yüksek maliyetlerin ABD’ye olan ilgiyi azaltarak 29 milyar dolara kadar kayba yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde, bu tür uygulamaların uluslararası katılımcı sayısını azaltabileceği ifade ediliyor.

EN PAHALI VİZE KATEGORİSİNE GİRDİ

Uygulamanın başlamasından önce bile ABD’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6 oranında bir düşüş kaydedildi. Bazı ülkelerden yapılan rezervasyonların ise yüzde 40 ila 60 oranında azaldığı bildiriliyor. Uzmanlar, vize ücretlerindeki artışın bu olumsuz eğilimi daha da derinleştirebileceğini belirtiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ABD vizeleri, dünyanın en pahalı vizeleri arasında yer alıyor. Bu durum, özellikle turizmde büyük hedefler belirleyen Çin gibi ülkelerle rekabette ABD’nin zayıflamasına yol açabilir.

ABD’NİN ÇEKİCİLİĞİNİN AZALMA RİSKİ

ABD’nin vize ücretlerine uygulanan bu yüksek artış, hem turizm hem de eğitim ve iş gücü hareketliliği açısından olumsuz etkiler yaratabilir. Uzmanlar, bu maliyet yükselmelerinin ABD’nin global çekiciliğini azaltabileceği konusunda hemfikir.