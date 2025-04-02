ABD Vizesine Sosyal Medya Taraması Geldi Mi?

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TARTIŞMALI ADIM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun vize politikalarında yeni bir tartışmaya yol açan bir eyleme imza attığı ileri sürüldü. New York Times’a göre, Rubio, ABD’ye vize başvurusunda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve Filistin destekçisi olup olmadıklarının tespit edilmesi konusunda dış temsilciliklere direktif verdi.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE YÖNELİK HEDEF

Bu talimatın özellikle İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı tarihten sonra, yani 7 Ekim 2023 sonrasına yöneltiği iddia ediliyor. Özellikle öğrenci ve değişim vizeleri için yapılan başvurularda, sosyal medya incelemelerinin temel amacının Filistin’e destek veren öğrencilerin ABD’ye girişlerini engellemek olduğunu dile getiriliyor. Bu durum, Rubio’nun daha önce “Filistin destekçisi” olduğu öne sürülen 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerini iptal ettiğini açıklamasıyla örtüşüyor.

RÜMEYSA ÖZTÜRK OLAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu gelişmeler, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’ün 25 Mart 2025 akşamı iftara giderken maskeli altı ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisi tarafından gözaltına alınmasıyla daha da önem kazandı. Öztürk’ün vizesinin iptal edildiği ve sınır dışı edileceği açıklanırken, bu olay ABD’de Filistin’e destek veren bireylere yönelik baskıların bir örneği olarak değerlendiriliyor.

VİZE İPTALLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Rubio, daha önce konu hakkında “Öğrencilere eğitim için vize veriyoruz, kampüsleri karıştırmaları için değil” diyerek vize iptallerini savunmuştu. İddia edilen yeni direktifin, sosyal medya taramalarının sistematik bir uygulama haline gelme olasılığı konusunda endişeleri artırdığı bildiriliyor.