Abd Vizeyi İptal Ederek Engelliyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Filistinli Yetkililere Vize İptali

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal etti. Bu karar, eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılması planlanan Filistin heyetinin bu etkinliğe katılımını fiilen engellemiş oldu.

Barış Sürecine Zarar Vermekle Suçlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu kişilerinin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” istediklerini ve bu tavrın barış sürecine zarar verdiğini savunuyor. Rubio’nun verdiği talimat doğrultusunda, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptal edilmesi kararı alındı.

Uluslararası Hukuka Aykırılığına İlişkin Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD’nin aldığı bu kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendiriyor. Yapılan açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğu hatırlatılarak, ABD’ye bu kararını gözden geçirmesi yönünde bir çağrı yapıldı.

BM Genel Kurulu’ndaki Gelişmeler

Bu yıl yapılacak BM Genel Kurulu’nda, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin’i resmi olarak tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağının daha önce ifade edildiğini bildiriyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte, bu katılımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği artık büyük bir belirsizlik taşıyor.