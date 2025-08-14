“ABD Yasa Değişikliği İle Kripto Düzeni”

DÜZENLEME DÖNÜM NOKTASI

Haziran 2025’te ABD Senatosu’nda kabul edilen GENIUS Act, dolar endeksli kripto paralara yönelik rezerv, denetim ve lisanslama standartlarını bağımsız bir yasayla düzenliyor. Yasanın hem büyük hem de küçük ölçekli ihraççılar için net kurallar getirdiğini belirten The Steve Group CEO’su Derya Türker, kripto paraların ABD’de daha geniş bir kitleye ulaşması adına önemli bir adım olduğunu iletiyor. “Kripto para ekosisteminde uzun süredir beklenen düzenleme adımı, ABD’de GENIUS Act’in kabul edilmesiyle atıldı. Bu yasa, özellikle ABD doları gibi istikrarlı varlıklara endeksli stablecoin’lere odaklanarak, ihraççılara federal lisans imkânı tanıyor.” diyen Türker, yasanın getirdiği rezerv zorunlulukları, denetim standartları ve itfa kurallarının sektörde güvenilirliği ve tüketici korumasını artıracağını vurguluyor.

STABLECOIN İHRAÇÇILARININ YOL HARİTASI

Stablecoin ihraççıları nasıl bir yol izleyecek sorusuna Tether CEO’su Paolo Ardoino’dan yanıt geliyor. Ardoino, “Her iki yolda da varız.” diyerek hem USDT’yi bu düzenlemeye uyumlu hale getireceklerini hem de ABD iç pazarına özel, yerel bir stablecoin çıkarmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Ardoino, “Avrupa’nın regülasyonları zayıf, riskli ve ABD kadar sağlam değil.” diyerek Avrupa’ya yönelik eleştirilerini dile getiriyor. Özellikle yüzde 60 oranında sigortasız banka mevduatı zorunluluğu, Avrupa’daki stablecoin projelerini kırılgan hale getirdiğini belirtiyor. GENIUS Act ise güçlü bir çerçeve sunarak, tüm dünyaya örnek olacak nitelikte.

KÜÇÜK VE BÜYÜK OYUNCULAR İÇİN FARKLI İMKANLAR

Yasa ile dolaşımda 10 milyar doların altında stablecoin ihraç eden küçük oyuncular, eyalet düzeyinde denetimi tercih edebilecekken, büyük ölçekli ihraççılar OCC, ABD Federal Rezervi veya FDIC gibi federal kurumlara başvurarak lisans alabilecek. Bu yapı, farklı büyüklükteki piyasa aktörleri için esnek ama net bir regülasyon çerçevesi sunuyor. Böylece yenilikçi girişimlerin önü açılırken, piyasa istikrarı da korunacak. Bu gelişmenin dijital varlık ekosisteminde yer alan tüm paydaşlara yeni fırsatlar yaratacağına inanılıyor. Netleşen düzenlemeler sayesinde yatırımcılar ve işletmeler daha öngörülebilir bir ortamda hareket edebilecek.

KÜRESEL ETKİLER VE GELECEK ADIMLAR

Bu gelişme yalnızca ABD piyasaları açısından değil, global kripto ekosistemi için de önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. GENIUS Act, stablecoin’lerin küresel ölçekte meşruiyetini pekiştirirken, kripto paraların günlük ödeme sistemlerine entegrasyonunu hızlandırma potansiyeline sahip. Gelecek süreçte, diğer ülkelerin de benzer adımlar atması ve düzenleyici çerçevelerini netleştirmesi bekleniyor.