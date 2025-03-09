ABD’ye Girişte Yeni Seyahat Kısıtlamaları

SEYAHAT KISITLAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarını genişletme niyetinde olduğunu bildiriyor. Konuya hakim iki yetkili, yeni yasakların Trump’ın ilk başkanlık döneminde uygulanan kurallardan daha kapsamlı olacağını aktarıyor.

TEHDİT SINIFLANDIRMASI YAPILACAK

Yeni seyahat yasağı taslağında, ABD’nin ulusal güvenlik açısından tehdit olarak gördüğü bazı ülkelerin “kırmızı”, “turuncu” ve “sarı” renklerle sınıflandırılacağı kaydediliyor. Kırmızı renk ile işaretlenen ülke vatandaşları ABD’ye seyahat edemeyecekken, turuncu renkteki ülkelere kısıtlamalar uygulanacak. Sarı renkli ülkelere ise eksikliklerini tamamlamaları için 60 gün süre tanınacak.

KIRMIZI RENKTEKİ ÜLKELERİN BELİRLENMESİ

Turuncu ve sarı renk kategorilerinin detaylarına henüz ulaşılamazken, kırmızı renkli ülkeler arasında Trump’ın önceki seyahat yasağında bulunan İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela’nın yer alacağı, bu listeye Afganistan ve Pakistan’ın da eklenmesinin düşünüldüğü iddia ediliyor.

Trump, önceki başkanlık döneminde “ABD’yi terör saldırılarından korumak” amacıyla bu ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı uygulamıştı. Bu durum, uzun süreli tartışmalara neden olmuştu. Kasım 2024 başkanlık seçimleri sırasında, Trump kazanması halinde, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bazı ülkelere yönelik yasakları daha da güçlendirerek geri getireceğini açıklamıştı.