TRUMP’IN ANMA KONUŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan tartışmalı olaylarla dikkat çekmeyi sürdürüyor. 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 24’üncü yıldönümünde Pentagon’da gerçekleştirilen törende, saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Trump, törende yaptığı konuşmada, “O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz” dedi.

AMERİKA’DAN BİR MESAJ

Trump, ABD’nin zayıflasa bile asla pes etmeyeceğini vurguladı ve 11 Eylül sonrası gerçekleştirilen operasyonlara değindi. “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın adının “Savaş Bakanlığı” olarak yeniden değiştiğini de belirtti ve “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak” diye ekledi.

11 EYLÜL SALDIRILARININ DETAYLARI

11 Eylül 2001 tarihinde kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi, New York’un simgesi olan İkiz Kuleler’e, bir diğeri ise Pentagon’a çarptı. Kaçırılan son uçak ise hedefi olan Washington DC’deki Federal Hükümet binasına ulaşamadan Pensilvanya’ya düştü. Saldırılar sonucunda, uçakları kaçıran 19 terörist hariç toplamda 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan sorumlu tutulan El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 2011 yılında Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürüldü.