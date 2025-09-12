TRUMP’IN ANMA KONUŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme damgasını vuran açıklamalarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Trump, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 24. yıl dönümünde Pentagon’da düzenlenen anma töreninde saldırılarda hayatını kaybedenleri andı. Törende, “ASLA UNUTMAYACAĞIZ” diyerek konuşmasına başlayan Trump, 11 Eylül olaylarında 2 bin 977 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. “O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz” dedi.

ABD’NİN PES ETMEYECEĞİ VURGUSU

Trump, ABD’nin zor anlar yaşasa da asla pes etmeyeceğinin altını çizdi ve 11 Eylül sonrası gerçekleştirilen operasyonlara değindi. “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın adının yeniden “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirildiğini de anımsattı. “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak” şeklinde konuştu.

11 EYLÜL SALDIRILARI HAKKINDAKİ DETAYLAR

11 Eylül 2001 tarihinde kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi, New York’un sembolik yapıları olan İkiz Kuleler’e, bir diğeri ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarpmıştır. Kaçırılan son uçak, Washington DC’deki Federal Hükümet binasına ulaşamadan Pensilvanya’da düşmüştü. Saldırılar sonucunda, uçakları kaçıran 19 terörist dışında 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılardan sorumlu tutulan terör örgütü El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürülmüştü.