ABD, Yemen’de Limanı Vurdu, 38 Öldü

ABD ORDUSU HUDAYDE’DE HUSİLERE SALDIRDI

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını devam ettiren ABD ordusu, Hudeyde kentindeki Ras İsa yakıt limanını hedef aldı. Gerçekleşen saldırıda, aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 38 kişi hayatını kaybederken, 102 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucunda limanda çıkan yangını söndürme ve yaralıları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ras İsa yakıt limanının Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, “ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti” denildi. Ayrıca, Husilerin kendi vatandaşlarını sömürmekte ve onlara büyük acılar yaşatmakta olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Husilerin, yakıtı askeri operasyonlarını sürdürmek ve ithalattan elde ettikleri kârla ekonomik fayda sağlamak için kullandıkları” ifade edildi.

HAZİNE YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLER

Ras İsa yakıt limanına yönelik ABD saldırısının, Yemen halkına zarar vermek amacı taşımadığı vurgulandı. “Husiler, İranlı efendileri ve onların terörist eylemlerine bilerek yardım edenler, dünyanın bir terör örgütüne yasadışı yakıt ve savaş malzemesi kaçakçılığını kabul etmeyeceği konusunda uyarılmalıdır” şeklinde ifadeler kullanıldı. Ayrıca, Husilerin Gazze’ye yardımların girişine izin verilmesi için taleplerini dile getirdikleri ve yanıt alınmaması durumunda deniz operasyonlarını yeniden başlatacakları duyuruldu.

HUSİLERDEN TEHDİT AÇIKLAMASI

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamalarda ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husi hedefi olacağını ifade ederek, “Saldırılarımız sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemeler Washington’ı da kaplayacak” ifadesini kullandı. Bu durum, bölgedeki gerginliklerin artabileceğini gösteriyor.