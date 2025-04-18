ABD, Yemen’deki Limanı Vurdu!

AMERİKA’NIN HUSİLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

ABD ordusu, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik operasyonlarını sürdürerek, Hudeyde kentindeki Ras İsa yakıt limanını vurdu. Bu saldırıda, sağlık görevlileri de dahil olmak üzere toplamda 38 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, saldırının ardından limanda meydana gelen yangını söndürmek ve yaralılara yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HUSİLERİN EKONOMİK FAYDASI HEDEF ALINDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ras İsa yakıt limanının Husilere karşı yapılan son saldırılar kapsamında hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, “ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır” ifadeleri yer aldı. Husilerin ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmelerine rağmen kendilerine destek veren ülke ve şirketlerden faydalanmaya devam ettiği savunulurken, “İran destekli Husiler, yakıtı askeri operasyonlarını sürdürmek ve ithalattan elde ettikleri kârla ekonomik fayda sağlamak için kullanmaktadır. Bu yasadışı satışlardan elde edilen karlar doğrudan Husilerin terörist faaliyetlerini finanse etmektedir. Bu yakıt Yemen halkına meşru bir şekilde sağlanmalıdır” denildi.

HUSİLERİN İDDİALARINA CEVAP

Ras İsa yakıt limanına gerçekleştirilen son saldırının, “Husi boyunduruğundan kurtulmak ve barış içinde yaşamak isteyen Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamadığı” belirtildi. Açıklamada, “Husiler, İranlı efendileri ve onların terörist eylemlerine bilerek yardım ve yataklık edenler, dünyanın bir terör örgütüne yasadışı yakıt ve savaş malzemesi kaçakçılığını kabul etmeyeceği konusunda uyarılmalıdır” şeklinde ifadelere yer verildi.

YEMEN’DE HAVA SALDIRILARI VE TEHDİTLER

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, bu süre dolduğunda İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini açıkladı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti.