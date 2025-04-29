abd, yemen’e müdahale ediyor! Türk gemileri beklemede

ABD YEMEN’DEKİ SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları devam ediyor. 17 ve 24 Nisan tarihlerinde yaşanan yeni gelişmeler, Türkiye’yi de doğrudan etkiliyor. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, iki Türk gemisi de Ras İsa Limanı’ndaydı. İçinde 17 Türk vatandaşı bulunan mürettebat, şu an için hala bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gemilerin ve Türk vatandaşlarının limandaki bekleyişi sürerken, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, tv100’e son duruma ilişkin önemli bilgiler aktardı. Yetkililer, Türk vatandaşlarının sağlık durumu ve gemilerin genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Gemilerden birinde 4, diğerinde ise 13 Türk vatandaşı bulunuyor. Bakanlığın ve Türkiye’nin Sana Büyükelçiliği’nin konuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Kaynaklar, “Amerika Birleşik Devletleri nezdinde temaslarda bulunulduğuna” dikkat çekti.

MÜRETTEBAT VE GEMİLERİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Görüşmelerde, mürettebatın ve gemilerin güvenliği için azami hassasiyet gösterilmesi beklendiği dile getirildi. Türk gemileri, yüklerini tahliye etmek için Yemen’in en önemli ticaret limanı olan Ras İsa’daki bekleyişlerine devam ediyor. Ayrıca, 2 Türk gemisinin yanı sıra, 12 farklı ülkeye ait gemilerin de limanda bulunduğu bilgisi verildi. Kaynaklar, gemilerin limandan ayrılması için girişimlerin sürdüğünü vurguladı.