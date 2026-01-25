ABD’yi Etkisi Altına Alacak Kar Fırtınası Geliyor

ABD’DE DONDUKÇA ARTAN SOĞUK HAVA UYARISI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin büyük kısmı önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışına ve “dondurucu soğuklara” maruz kalacak. Yetkililer, bu hava şartları sonrası vatandaşları mümkün olduğunca evde kalmaları yönünde uyarırken, alışveriş merkezlerine yönelen Amerikalılar, süpermarketlerdeki rafları hızla boşaltmaya başladı.

TAAHHÜTLER KATLANIYOR

New York ve New Jersey çevresindeki marketlerde su, ekmek ve makarna gibi temel gıda maddeleri rekor seviyede rağbet görüyor. Alışveriş yapanlar, alışveriş arabalarını doldururken, ilgili bölgelerdeki marketlerin raftan boşalan ürünleri gözle görülür bir sıkıntıya neden oluyor. Ülkedeki 10’dan fazla eyalet, bu hava koşulları dolayısıyla olağanüstü hal ilan ederken, okullar da tatil edildi.

KRİTİK HAZIRLIKLAR

Zincir market grupları, yaklaşan hava şartlarına yönelik hazırlıklarını devreye soktu. Gıda ürünlerinin yanı sıra, pil ve battaniye gibi acil ihtiyaç maddelerinin tükenmemesi için önlemler aldıkları bilgisi paylaşıldı. New York ve New Jersey Liman İdaresi (PANYNJ) ise, yaklaşan kar fırtınası için John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanlarıyla donatılmış acil durum operasyon merkezleri kurduğunu açıkladı.

YOLCULARA ÖNEMLİ UYARI

PANYNJ yetkilileri, iki eyalete ortak hizmet veren en yoğun üç havalimanından uçacak yolcuları, olası uçuş iptalleri konusunda uyararak, yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak takip etmelerini önerdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

