ABD Yüksek Mahkemesi Trump’a Göçte Güçlü Destek Verdi

Yüksek Mahkeme’nin muhafazakâr çoğunluğu, Trump’ın göç politikasına Perşembe günü iki onay vererek 1 milyondan fazla kişinin sınırdışı edilmesinin ve diğerlerinin girişinin engellenmesinin yolunu açtı. Kararlar, muhafazakâr Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındı ve üç liberal yargıcın sert muhalefetiyle karşılaştı. Bu kararlar, sınırda sığınma başvurularını ve Geçici Koruma Statüsü (TPS) programını geniş ölçüde etkileyecek. Ayrıca Liberal Yargıç Sonia Sotomayor muhalefetini kürsüden okurken Alito’nun kamuoyu önünde yanıt vermesi mahkeme protokolünü bozdu.

TPS KARARINDA YARGI DENETİMİ REDDEDİLDİ

Alito, TPS kararında mahkemelerin bu konuya müdahale edemeyeceğine hükmetti. İnsani yardım programı, ülkelerinde kriz yaşayan kişilerin ABD’de geçici olarak kalmasına ve çalışmasına izin veriyor. TPS’yi düzenleyen yasa, yönetimin bu statüyü uygulama kararının mahkemelerce denetlenemeyeceğini belirtiyor. Ancak Haiti ve Suriye uyruklu bir grup, bu dilin yönetimin kullandığı sürecin incelenmesini engellemediğini savundu. Alito bu mantığı reddetti ve kararın net olduğunu söyledi. Karardan yaklaşık 350 bin Haitili ve 6 bin Suriyeli doğrudan etkilenecek. Trump yönetimi daha önce 17 ülkeden 13’ü için TPS’yi sonlandırmaya çalışmıştı. Haitililer, Trump’ın “Ohio’da evcil hayvan yiyen Haitililer” söylemini ırkçı saik olarak göstermiş ancak Alito bu argümanı da reddetti. Liberal Yargıç Elena Kagan, muhalefet şerhinde Trump’ın sözlerini “ırkçı imalarla dolu” diyerek mahkeme çoğunluğunun bu sözleri yazmaktan kaçındığını belirtti.

SIĞINMACILARIN GERİ ÇEVRİLMESİ POLİTİKASINA ONAY

Alito’nun kaleme aldığı bir başka 6-3 kararla mahkeme, “metreleme” olarak bilinen tartışmalı sığınma politikasını onayladı. Bu politika, sınırda görevli federal ajanların sığınmacıları ABD topraklarına ayak basmadan geri çevirmesine olanak tanıyor. Trump döneminde uygulanan politika Biden yönetimince kaldırılmıştı. Trump yönetiminin ikinci döneminde yetkililer politikayı yeniden uygulamayı düşündüklerini ancak seçenek olarak ellerinde bulundurmak istediklerini belirtti. Mahkeme duruşmalarında hükümet adına konuşan Avukat Vivek Suri, “sınır koşulları gerektirdiğinde metrelemeyi yeniden uygulamak istediklerini” söyledi. Politika yürürlükteyken on binlerce göçmenin sığınma başvurusu yapması engellenmişti.

TPS SAHİPLERİNİN EKONOMİK KATKISI VE İŞTEN ÇIKARMALAR

Haitili TPS sahiplerinin ABD ekonomisine yıllık yaklaşık 5,9 milyar dolar katkı sağladığı, federal, eyalet ve yerel vergilere 1,6 milyar dolar ödediği belirtiliyor. 2025 başında yaklaşık 190 bin Haitili TPS sahibinin istihdam edildiği, çoğunun perakende, konaklama, sağlık ve diğer sektörlerde aşçı, garson, depo işçisi ve hemşire yardımcısı olarak çalıştığı kaydedildi. Florida’da otel zinciri CEO’su Jan Gautam, personelinin yüzde 20’sini işten çıkarmak zorunda kalacağını söyledi. Huzurevleri ve evde bakım kuruluşları da çalışanlarının önemli bir kısmını kaybedeceklerini, bunun yaşlı Amerikalıların bakımında aksamalara yol açacağını belirtti. Yaşlı bakım hizmetleri derneği LeadingAge CEO’su Katie Smith Sloan, “Beklemede yedek iş gücü yok” diyerek hastane kabulünün sınırlanabileceği uyarısında bulundu.

YARGIÇ SOTOMAYOR'UN SERT MUHALEFETİ VE ALİTO'NUN YANITI

Sotomayor, metreleme politikasına yönelik muhalefet şerhinde bu uygulamanın yalnızca yasa dışı sınır geçişlerini teşvik ettiğini savundu. “Daha fazla insan ölecek” diyen Sotomayor, sığınmacıların tehlikeli koşullarda sınırda beklemek zorunda kalacağını ifade etti. Kararda, ABD’nin 1939’da yaklaşık 1000 Yahudi mülteciyi taşıyan MS St. Louis gemisini geri çevirmesine atıfta bulunarak, “Bugün gemidekiler sınır kapısına gelse, çoğunluk yorumu onların sığınma başvurularını fiziksel olarak engellemeye izin verirdi” dedi. Sotomayor muhalefetini kürsüden okurken Alito, kendisini şaşırttığını belirterek geri adım attı. Alito, politikayı “düzenli ve insani” olarak nitelendirdi ve iki yönetimin de bu politikayı uyguladığını hatırlattı.

MAHKEMEDE İDEOLOJİK HATLARDA DERİNLEŞEN BÖLÜNME

Mahkeme, siyasi açıdan hassas davaları sonuçlandırdıkça yargıçlar arasındaki ideolojik ayrım derinleşiyor. Bu hafta başında mahkeme, bu yıl geçen yıla göre daha fazla 6-3 karar vererek bir eşiğe ulaştı. Perşembe günkü göç kararları ve Hawaii silah yasası kararı bu sayıyı artırdı. Şu ana kadar 10 karar ideolojik hatlarda 6-3 bölünmesiyle sonuçlandı. Bunlar arasında Nisan ayında Oy Hakkı Yasası’nı sınırlayan karar da bulunuyor. Mahkeme, önümüzdeki hafta Pazartesi ve başka bir gün daha kararlar açıklayacak. Bekleyen davalar arasında Trump’ın Federal Ticaret Komisyonu gibi bağımsız kurumlardaki yetkilileri görevden alıp alamayacağı ve trans kızların kız spor takımlarında yarışmasını yasaklayan eyalet yasalarının yasallığı yer alıyor.