ABD’de Yıkıcı Hortumlar Haritalarla Takipte

ABD’de her yıl ortalama 1000’den fazla kasırga meydana geliyor ve bu doğal afetler milyarlarca dolarlık hasara yol açarken onlarca Amerikalının da hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ülke genelinde yıl boyunca görülen kasırgalar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında Derin Güney eyaletleri ile Büyük Ovalar ve Ortabatı’nın bazı bölgelerinde yoğunlaşıyor. Günlük olarak güncellenen bu sayfada kasırgaların sıklığı ve son konumları takip edilebiliyor. Ulusal Hava Durumu Servisi ve Fırtına Tahmin Merkezi, kasırgalar da dahil olmak üzere şiddetli hava olaylarına ilişkin raporları anlık olarak kayıt altına alıyor. Harita, son yedi gün içindeki ön kasırga raporlarının sayısını ve konumlarını gösteriyor.

KASIRGA MEVSİMİNİN ZİRVESİ MAYIS AYINDA

Mart ayı tipik bahar kasırga sezonunun başlangıcı olarak kabul edilirken, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları en yoğun dönemi oluşturuyor. 1991-2020 ortalamalarına göre yıllık ortalama 268 kasırgayla en aktif ay Mayıs olarak kaydediliyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde yapılan analizde, kasırga raporlarının Ortabatı, Ovalar ve Güney bölgelerinde yoğunlaştığı görülüyor. Bu bölgeler, fırtınalara yatkın alanlar olarak biliniyor. Her yıl yıkıcı rüzgarların neden olduğu maddi hasarın yanı sıra, bu fırtınalar çok sayıda can kaybına da yol açıyor.

YILLIK ORTALAMA CAN KAYBI 70'İN ÜZERİNDE

Şiddetli hava olaylarını izleyen federal bir kurum olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi verilerine göre, 1991 yılından bu yana her yıl ortalama 70’e yakın kişi kasırgalar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam, 553 kişinin öldüğü 2011 yılı nedeniyle ortalamada bir miktar yükselmiş durumda. 2011 yılında sadece Nisan ayı sonundaki kasırga salgınında 300’den fazla kişi öldü; bu olay, kaydedilen en ölümcül ve en maliyetli salgınlardan biri olarak tarihe geçti. Aynı yılın Mayıs ayında Missouri eyaletinin Joplin kentini vuran kasırga ise 150’den fazla kişinin ölümüne yol açarak ABD tarihinin en ölümcül 7. kasırgası oldu.