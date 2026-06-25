ABD’li General Donahue Görevden Ayrılıyor

ABD Ordusu’nun en üst düzey generallerinden biri olarak kabul edilen Dört Yıldızlı Orgeneral Christopher Donahue, Avrupa’daki görevinden ayrılıyor ve emekliliğe ayrılması planlanıyor. Orgeneral Donahue’nun, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından rütbesine uygun yeni bir göreve henüz aday gösterilmemesi nedeniyle emekli olacağı belirtiliyor. ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanlığı görevini yürüten Donahue’nun, 2 Temmuz’da komutayı devredeceği açıklandı.

KOMPUTANIN STATÜSÜ DÜŞÜRÜLÜYOR

Orgeneral Donahue’nun görevden ayrılması, Avrupa’daki ABD askeri varlığının yeniden yapılandırılması kapsamında alınan kararlarla örtüşüyor. Bu kapsamda, ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanlığı’nın başındaki rütbenin dört yıldızlı general seviyesinden üç yıldızlı generale indirilmesi planlanıyor. Kaynaklar, Donahue’nun ayrılığının en az iki aydır konuşulduğunu ve ani bir karar olmadığını ifade ediyor.

HEGSETH EKİBİYLE GERGİNLİK İDDİASI

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ofisi ile Orgeneral Donahue arasında doğrudan olmasa da bir gerginlik yaşandığı öne sürülüyor. Kaynaklara göre, Hegseth’in ekibi bir süredir Donahue’yu eleştiriyor. Orgeneral Donahue’nun, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin takipçisi olarak etiketlendiği ancak bu suçlamanın haksız olduğu belirtiliyor. Donahue’nun özellikle özel harekat geçmişine sahip isimler arasında geniş bir desteğe sahip olduğu ifade ediliyor.

AFGANİSTAN ÇEKİLMESİNDEKİ ROLÜ TARTIŞILIYOR

Muhafazakar çevreler ve Hegseth’e yakın isimler, Donahue’yu Afganistan’dan kaotik çekilme sürecinden sorumlu tutuyor. Ancak konuya yakın bir kaynak, bu suçlamayı “itfaiyeyi yangına müdahale ettiği için suçlamaya” benzetti. Donahue, dönemin 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı olarak Kabil’deki krize müdahale etmiş ve son ABD askeri olarak kentten ayrılan son uçağa binerken görüntülenmişti.

EMEKLİLİK KESİNLEŞMEDİ, YENİ GÖREV İHTİMALİ VAR

Donahue’nun emeklilik evraklarını sunduğu ancak ordunun bu başvuruya henüz nihai onay vermediği belirtiliyor. Kaynaklar, Donahue’nun hâlâ Genelkurmay Başkanlığı da dahil olmak üzere dört yıldızlı başka görevler için değerlendirildiğini ifade ediyor. Bu kapsamda Teksas’taki ABD Ordusu Dönüşüm ve Eğitim Komutanlığı ya da yeni kurulacak bir insansız sistemler komutanlığının da gündemde olduğu kaydediliyor.

AVRUPA’DAKİ ASKERİ YAPILANMA DEĞİŞİYOR

Donahue’nun ayrılığı, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığında yaşanan köklü değişikliklerin bir parçası olarak görülüyor. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin kendi savunmalarından birincil derecede sorumlu olması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda Mayıs ayında Avrupa’ya yapılması planlanan iki askeri sevkiyat iptal edilirken, Polonya’ya 5 bin asker daha gönderileceği açıklanmıştı. Ayrıca Ukrayna’daki ABD komutanlığının kapatılması ve Avrupa’daki tüm kuvvetlerin altı aylık bir gözden geçirilmeye tabi tutulması planlanıyor.