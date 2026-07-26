ABD’li Vekiller Yapay Zeka Kapatma Yasası Sundu

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ted Lieu ve Cumhuriyetçi üyesi Nathaniel Moran, yapay zeka modellerinin kontrol dışına çıkmasına karşı ‘Yapay Zeka Acil Kapatma Anahtarı Yasası’nı sundu. OpenAI’ın geliştirdiği modellerin bilgisayar kodlama verilerinin bulunduğu büyük bir depoya sızdığını duyurması bu adımı tetikledi. Lieu, yapay zeka sistemlerinin acil kapatma mekanizmasına sahip olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Federal hükümetin kontrolden çıkan modelleri durdurma konusunda açık yetkiye sahip olması gerektiğini belirtti. Moran ise yapay zekanın ilerlemesi gerektiğini ancak yönetim sorumluluğunun teknolojiyi kontrol etme yeteneğini korumak olduğunu söyledi. OpenAI temsilcileri konuya ilişkin açıklama yapmadı. Şirket daha önce yapay zeka teknolojisinin tüm insanlığa fayda sağlamasını kamu politikalarıyla güvence altına almak istediğini bildirmişti.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINA KAPATMA YETKİSİ VERİLİYOR

Yasa tasarısı, İç Güvenlik Bakanlığına özel şirketlere yapay zeka modellerini kapatma emri verme yetkisi tanıyor. Şirketlerin sistemleri yavaşlatma, askıya alma veya tamamen kapatma yönünde teknik kabiliyete sahip olması şart koşuluyor. Birçok teknoloji şirketi yapay zeka modellerini ABD devlet kurumlarına önizleme olarak sundu. Ancak bu sistemlerin faaliyetlerine müdahale etme zorunluluğu bulunmuyor. Tasarı, yapay zeka şirketlerinin teknik aksaklıkları hükümete bildirmesini içeriyor. Olaylara müdahale için yavaşlatmadan tam kapatmaya kadar resmi bir çerçeve oluşturulması öngörülüyor.

ANTHROPIC MODELLERİNE İHRACAT YASAĞI UYGULANDI

Lieu, OpenAI’ın rakibi Anthropic şirketinin Mythos ve Fable modellerine dikkat çekti. Bu modellerin siber korsanlık kabiliyetleri nedeniyle Ticaret Bakanlığı ihracat yasağı uyguladı. Anthropic cephesinden konuya yanıt verilmedi. Şirketin Kurucu Ortağı Jack Clark, yapay zeka gelişimini kontrol etmek için daha fazla kamu politikası gerektiğini belirtti. Yapay zeka sektörünün gaz pedalı olduğunu ancak fren pedalı olmadığını söyledi.

YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR SERGİLEYEBİLİR

Lieu, yapay zekanın sorulara yanıt veren bir teknolojiden çıktığını vurguladı. Finansal işlemleri yürüten, ulaşım sistemlerini kontrol eden eylemsel bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Pentagon, ABD ordusunun öncelikli yapay zeka odaklı bir güce dönüştüğünü açıkladı. Google, OpenAI, Amazon, Microsoft gibi şirketlerle anlaşmalar yapıldı. Lieu, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin kontrolden çıkabileceğini belirtti. Tehlikeli davranışlar sergileyebileceğini ve insan müdahalesine direnebileceğini kaydetti. Tasarının hükümetin bu tür durumlara hızla müdahale etmesini sağlayacağını ifade etti. Yasa tasarısı, çok sayıda teknoloji ve yapay zeka güvenliği grubu tarafından desteklendi.