Abdülkerim Bardakcı’nın PFDK’ya Sevk Nedeni

ABDÜLKERİM BARDAKCI’NIN KART GÖRME İDDİASI

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK ile yapılan maçta bilinçli olarak kart gördüğü iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Bu durum, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, takımın yöneticileri de açıklamaları nedeniyle kurula yönlendirildi.

GALATASARAY YETKİLİLERİNİN SEVKİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik yaptıkları açıklamalar sebebiyle profesyonel kurula sevk edildikleri bildirildi. Bu gelişme, kulüp ve futbol camiası içinde tartışmalara yol açtı.

PFDK’YA SEVK EDİLEN DİĞER OYUNCU

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Rizesporlu Rachid Ghezzal’ı da Fenerbahçe maçında talimatlara aykırı harekette bulunması, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. TFF, bu kuralları sıkı bir şekilde uygulamanın önemini vurguluyor.

TFF’NİN BİLİNÇLİ KART GÖRME KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 37. maddesi olan bilinçli kart görme ile ilgili kurallar şu şekildedir: “Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.” Bu madde, oyun disiplininin korunması açısından büyük önem taşıyor.