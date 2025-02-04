Abdülkerim Bardakcı’ya PFDK Sevki Yapıldı

ABDÜLKERİM BARDAKCI DISIPLIN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Galatasaray’ın oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK ile gerçekleşen maçta bilinçli olarak kart gördüğü iddiası nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Bu olay, futbol müsabakalarında adaletin sağlanması adına önemli bir konu olarak gündeme geldi.

GALATASARAY YÖNETİMİ DE SEVK EDİLDİ

Ayrıca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu’nun, futbolun itibarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar dolayısıyla disiplin kuruluna sevk edildikleri belirtildi. Bu durum, spor dünyasında önemli bir tartışma yaratırken, söz konusu açıklamaların futbol üzerindeki etkileri merak ediliyor.

TFF, GEZZAL’I DA SEVK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal’ı da Fenerbahçe maçındaki talimatlara aykırı hareketleri, hakareti ve sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle PFDK’ya göndermiştir. Böylelikle, ligdeki kuralların ihlali konusunda yapılacak denetimler ve cezalar gündeme gelmiş oldu.

BİLİNÇLİ KART GÖRME KURALI

TFF’nin 37. maddesi olan bilinçli kart görme kuralı uyarınca, müsabakalardaki ceza durumlarını göz önünde bulundurarak bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 maçtan men cezası veriliyor. Bu kural, sporun ruhunu koruma ve adil oyunu sağlama konusundaki çabaların bir parçasıdır.