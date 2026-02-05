Abdullah Avcı’dan Yıllar Sonra Gelen Fenerbahçe İtirafı

SÜPER LİG’DE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Süper Lig’in 2021-22 sezonu, Abdullah Avcı liderliğindeki Trabzonspor’un kuşaklar boyu beklenen bir zaferle sonuçlanmasını sağladı. Bordo-mavililer, tam 40 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza attı. Bu zafer, Avcı’nın teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk olarak kayıtlara geçti.

FLAŞ İTİRAFLAR YAPILDI

Avcı, NTV’de yayınlanan Empati programında dikkat çekici bir itirafta bulundu. Bu programda, geçmişte yaşadığı zorlukları ve Fenerbahçe ile ilgili anılarını paylaşan Avcı, izleyicileri şaşırtan ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.