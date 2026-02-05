Asi Nehri 14,3 Milyar Liralık Yatırımla Güçlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Hatay’da gerçekleştirdikleri Asi Nehri ile ilgili çalışmalara dair bilgi paylaştı. Yumaklı, bu projeye yapılan 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla nehrin daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturulduğunu açıkladı.

TAŞKIN RİSKİ AZALIYOR

Yumaklı, Hatay’daki Asi Nehri’nde gerçekleştirilen yatırımları aktarırken, “8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor. Hatay’ın yarınlarına güven ve değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.