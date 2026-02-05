Avustralya Polisi 27 Yaşındaki Zanlıdan 23 Bin Cinsel İçerik Ele Geçirdi

Avustralya polisi, çevrim içi ortamda çocukları hedef aldığı iddia edilen 27 yaşındaki bir erkeğin bilgisayarında 23 bin adet cinsel içerikli görüntü bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, bu arşivde 459 mağdurun tespit edildiğini ve görüntülerin zanlının suçlarını “titizlikle belgelediğini” belirtti.

MAĞDURLARIN YAŞ ARALIKLARI

Mağdurların yaşlarının 7 ile 15 arasında olduğu, bunlardan bir kısmının ise yurt dışında yaşamış olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında, suçların 2018 ile 2025 yılları arasında işlendiği iddialarının ortaya çıktığı aktarıldı.

SAHTE HESAPLARLA TUZAĞI KURDU

Polis, zanlının popüler sosyal medya, oyun ve mesajlaşma platformlarında erkek ve kadın kimlikleri kullanarak çok sayıda sahte hesap oluşturduğunu öne sürdü. Zanlının, çocukları “kandırma, zorlama ve tehdit” yöntemleriyle cinsel içerikli görüntü göndermeye yönlendirdiği iddia ediliyor. Yetkililer, zanlının toplamda 596 ayrı suçla itham edildiğini, bunlar arasında 200’den fazla “çocuk istismarı materyali üretimi” ve 87 “internet üzerinden çocukla cinsel faaliyet” suçlamasının bulunduğunu aktardı. Olayın “son derece endişe verici ve sarsıcı” olduğu vurgulandı.

ARTAN RİSKLER VE YASAKLAR

Polis, çocukların uygulamalar, oyunlar ve sosyal medya aracılığıyla istismar edilme vakalarında artış olduğunu, bunun da çocuklar üzerinde ağır travmalara yol açtığını belirtti. Ayrıca, Avustralya, çevrim içindeki risklerin artışı nedeniyle kısa süre önce 16 yaş altındaki bireylerin birçok popüler sosyal medya platformunu kullanmasının yasaklandığını da duyurdu.