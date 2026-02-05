Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başlıyor

yuksekogretim-kurumlari-sinavi-basvurulari-basliyor

Lise mezunlarının merakla beklediği süreç başlıyor. Öğrenciler, hayatlarına yön verecek önemli bir aşama olan üniversite sınavı için başvurularını yapmak üzere hazırlık yapıyor.

YKS BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Üniversite hayali taşıyan milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın başvuruları yarın itibarıyla başlıyor. Adaylar, 2 Mart tarihine kadar ÖSYM’nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

SINAV 20 VE 21 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri ile Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. YKS sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

